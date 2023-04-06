Еще немного и весна полноценно вступит в свои права, а базовое сочетание джинсов и кроссовок станет нашим ежедневным мастхевом, пишет 24 канал. Чтобы приобрести стильную и актуальную модель – рекомендуем вам присмотреться к джинсам, которые чаще всего носят инфлюэнсерки.

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Предлагаем вам изучить основные тренды в новых коллекциях брендов. Сейчас в тенденции много мешковатых моделей, но вместе с тем фешионисты начинают возвращать моду на забытые джинсы скини.

Baggy

Удлиненные джинсы широкого кроя из голубого денима – один из трендов весны. Модель средней посадки уже завоевала сердечки знаменитых модниц.



Модные джинсы на 2023 год / Фото из Pinterest

Cargo

Джинсы карго с массивными карманами – вопиющий тренд 2023 года. Такие джинсы имеет в своем гардеробе любая модница. Смотрятся они очень стильно и сочетаются с большим количеством нарядов.



Модные джинсы на 2023 год / Фото из Pinterest

На низкой посадке

Белла Хадид неоднократно доказывала своими выходами, что джинсы на низкой посадке имеют все шансы ворваться в весенне-летний сезон, так что не упустите возможности примерить на себе этот стильный элемент гардероба.



Модные джинсы на 2023 год / Фото из Pinterest

Skinny

Джинсы скинные хоть и считаются антитрендом, впрочем при правильной стилизации, никто даже не обратит на это внимание. Стоит только завершить образ высоким каблуком и не оголять ногу благодаря такой открытой обуви как лоферы или мюли.



Модные джинсы на 2023 год / Фото из Pinterest

С принтом

Если базовые джинсы вам уже немного проели, попробуйте сделать ставку на принт. Бренд Hugo Boss даже представил джинсовую куртку с принтом, чтобы создать эффектный монохромный look.



Модные джинсы на 2023 год / Фото из Pinterest