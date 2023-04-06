Похоже, такой базовой сумки не хватало уж очень долгий период, пишет 24 канал. Это первая модель, которую креативный директор Марк де Винченцо разработал для бренда Etro.

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Сумка отличается от других четким силуэтом и контурами. Сумка с V-образным замком и гибкой молнией-застежкой украшена выгравированным логотипом Etro на одной стороне цепочки и изображением Пегаса на другой, разработанным с использованием той же техники, которая используется для чеканки монет.

Аксессуар имеет съемный плечевой ремень. Она изготовлена из телячьей кожи и представлена в классической палитре – черном, белом и коричневом цвете. На сайте бренда сумка стоит около 100 тысяч гривен.

Для съемки рекламной кампании была приглашена итальянская супермодель Бянка Балти. Обретя популярность в начале нулевых, гламурное обаяние Балти привело ее к обложкам Vogue, Harper's Bazaar и W Magazine, а также к рекламным кампаниям для Christian Dior, Missoni и Thierry Mugler.



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest

Для бренда модель снялась обнаженной, прикрыв тело черной сумкой от Etro. Такую сумку в своей коллекции имеет шведка Эльза Госк, немка Каролина Даур и многие другие стритстайл-звезды.



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest