Вы могли заметить, что в этом году инфлюэнсеры дополняют свои образы большим разнообразием сумок, пишет 24 канал. На модную арену в первую очередь вышли сумки из нулевых и последние модели брендов Bottega Veneta, Saint Laurent и Miu Miu.

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Раньше все мировые инфлюэнсеры дополняли свои образы совсем другими моделями, которые пока не обладают такой актуальностью. Какие же сумки сейчас «на паузе» у модных блоггеров – читайте дальше.

Lady Dior

Одна из самых популярных минималистических сумок Dior – излюбленный аксессуар принцессы Дианы. Первоначально сумка называлась Chouchou, но Леди Ди так часто ее носила, что в конце концов сумке дали название Lady Dior. Культовая модель пока не так популярна, как была раньше, впрочем она точно не исчезнет из моды и еще неоднократно дополнит образы звезд.



Утратившие актуальность Брендовые сумки / Фото с Pinterest

Celine Luggage Bag

Такая модель сумки от Celine была на пике популярности еще десять лет назад. Наверное, ее в своей коллекции имела каждая модница. Эта популярная модель знакома каждому, однако пока ее крайне редко в своих образах используют знаменитости.



Утратившие актуальность Брендовые сумки / Фото с Pinterest

Dior Saddle bag

Сумка "седло" повлекла за собой настоящий бум несколько лет назад. Бренд представил много моделей в разных цветах и принтах, однако, как показывают модные тренды на сумки, сейчас она пережила свою популярность и пошла на убыль. Впрочем, не исключено, что она через несколько лет снова с новым размахом вернется в тренды.



Утратившие актуальность Брендовые сумки / Фото с Pinterest