Ви могли помітити, що цього року інфлюенсери доповнюють свої образи великим різноманіттям сумок, пише 24 канал. На модну арену першочергово вийшли сумки з нульових та останні моделі брендів Bottega Veneta, Saint Laurent та Miu Miu.

Читайте також Як виглядає наймодніша сумка весни в стилі нульових: ефектна добірка

Раніше всі світові інфлюенсери доповнювали свої образи зовсім іншими моделями, які наразі не мають такої актуальності. Які ж сумки зараз «на паузі» в модних блогерів – читайте далі.

Lady Dior

Одна з найпопулярніших мінімалістичних сумок Dior – улюблений аксесуар принцеси Діани. Першопочатково сумка мала назву Chouchou, але Леді Ді так часто її носила, що врешті сумці дали назву Lady Dior. Культова модель наразі не така популярна, як була раніше, втім вона точно не зникне з моди і ще неодноразово доповнить образи зірок.



Брендові сумки, які втратили актуальність / Фото з Pinterest

Celine Luggage Bag

Така модель сумки від Celine була на піку популярності ще 10 років тому. Напевно її у своїй колекції мала кожна модниця. Ця популярна модель знайома кожному, однак наразі її вкрай рідко у своїх образах використовують знаменитості.



Брендові сумки, які втратили актуальність / Фото з Pinterest

Dior Saddle bag

Сумка "сідло" спричинила справжній бум кілька років тому. Бренд представив багато моделей в різних кольорах та принтах, однак як показують модні тренди на сумки, зараз вона пережила свою популярність та пішла на спад. Втім не виключено, що вона за кілька років знову з новим розмахом повернеться в тренди.



Брендові сумки, які втратили актуальність / Фото з Pinterest