Обирайте цього сезону класичні жакети розслабленої форми у базових або яскравих відітнках, пише 24 канал.

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Жіночий жакет вже давно перестав бути суто класичним елементом гардеробу, тож інфлюенсерки поєднують його з кросівками та кежуальним вбранням. Жакет додає граційності вашому образу, тож рекомендуємо вам придивитися до кількох стильних образів модних дівчат, які виз можете самостійно легко повторити.

Модні інфлюенсери вже давно стали для нас джерелом натхнення, тож ми вчимося на їхніх прикладах складати свої стильні образи. Нові колекції нам презентують відомі бренди, а справжню моду диктують фешіоністи, за якими стежать сотні тисяч прихильників зі всього світу.

Пропонуємо цієї весни експериментувати та носити жакет з блейзером, з квітковими аксесурами – до прикладу, з чокером з квітковим бутоном. Жакет гарно виглядає в поєднанні з романтичною блузою, топами та мішкуватими джинсами.

Ефектно виглядає поєднання жакета в колір до спідниці, з білими та молочними штанами, а також зі спідницею чи класичними джинсами.

З бейсболкою

З джинсами

З квітковим аксесуаром

З блузою

З широкими джинсами

З мініспідницею

З костюмом-трійкою

Зі світлими штанами