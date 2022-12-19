Чтобы чувствовать себя в горах комфортно, позаботьтесь прежде всего о теплой одежде. Прежде всего, не забывайте о термобелье, ткань которого позволяет телу дышать и восстанавливать качественную терморегуляцию при низких температурах.

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Также стоит взять на отдых в горы теплую зимнюю обувь на овчине или басне. Если вы следите за трендами, то знаете, что в моде сейчас остаются угги, дутики и сапоги-луноходы. Последние идеально подойдут для отдыха в горах.

Лыжная модная эстетика в горах достаточно проста. Обычно она состоит из трикотажных вещей, теплой верхней одежды и аксессуаров – шапки, перчаток и шарфа.

Атмосферное и праздничное настроение помогут вам создать плотные свитера с косами или рождественскими принтами. Берите под низ свитера из кашемира или шерсти, где вам будет тепло и комфортно.

Обратите внимание, что в солнечную погоду в горах вам также понадобятся очки. Да, они ассоциируются у нас с теплом и летом, впрочем, не стоит недооценивать их преимущества в холодное время года. Очки увеличат комфорт пребывания на улице в хорошую погоду. Все из-за яркого солнца зимой.



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram



Стильные образы для отдыха в горах / Фото с Instagram