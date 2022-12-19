Щоб почувати себе в горах комфортно, подбайте насамперед про теплий одяг. Перш за все, не забувайте про термобілизну, тканина якої дозволяє тілу "дихати" та відновлювати якісну терморегуляцію при низьких температурах.

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Також варто взяти на відпочинок в гори тепле зимове взуття на овчині чи байці. Якщо ви слідкуєте за трендами, то знаєте, що в моді зараз залишаються угги, дутики та чоботи-місяцеходи. Останні ідеально підійдуть для відпочинку в горах.

Лижна модна естетика в горах досить проста. Зазвичай вона складається з трикотажних речей, теплого верхнього одягу та аксесуарів – шапки, рукавиць та шарфа.

Атмосферний та святковий настрій вам допоможуть створити цупкі светри з косами чи різдвяними принтами. Беріть під низ светри з кашеміру чи вовни, у яких вам буде тепло і комфортно.

Зверніть увагу, що в сонячну погоду в горах вам також знадобляться окуляри. Так, вони асоціюються у нас з теплом та літом, втім не варто недооцінювати їхні переваги в холодну пору року. Окуляри збільшать комфорт перебування на вулиці в гарну пагоду. Все через яскраве сонце взимку.



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram



Стильні образи для відпочинку в горах / Фото з Instagram