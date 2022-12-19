Останній місяць року зобов’язує нас поринути у вир багатьох подій, тож маємо мати завжди стильний та ефектний вигляд. Лічені дні до Нового року не дають нам стояти на місці, тож окрім багатьох справ, які нас чекають, треба добре продумати свій гардероб.

Читайте також Зимові образи для прогулянок: найкраща добірка від модних інфлюенсерів

Радимо звернути на 6 найактуальніших речей, які знадобляться вам у грудні.

Вільні джинси

Джинси прямого крою – базова річ, яка є в гардеробі кожної дівчини. Вільні джинси класичного блакитного кольору ідеально підійдуть до чорної чи білої водолазки, в’язаного светра, сорочки або блузки.



Стильні речі на грудень 2022 / Фото з Elle

Кардиган

Виріб на ґудзиках завжди посідає особливе місце в холодну пору року. Доповнюйте ним свої улюблені лонгсліви та довершуйте шкіряними штанами чи лосинами. Якщо хочете створити офісний look, доповніть кардиган штанами палаццо.



Стильні речі на грудень 2022 / Фото з Elle

Паєтки

Передноворічний період неможливо уявити без вбрання з паєтками. У цих блискітках всіяні сукні, топи та сумки. У грудні обов’язково знайдеться час і місце для таких мерехтливих вбрань.



Стильні речі на грудень 2022 / Фото з Elle

Коктейльна сукня

Обирайте взимку коктейльну сукню теплого матеріалу. Щоб створити образ цікавішим, обирайте грайливі деталі – бахрому чи вирізи.



Стильні речі на грудень 2022 / Фото з Elle

Балаклава

Цей головний убір не лише доволі трендовий, але й актуальний для холодних грудневих днів. Завдяки практичній формі балаклави, ваші голова, вуха та шия завжди будуть захищені від морозів.



Стильні речі на грудень 2022 / Фото з Elle

Пуховик

Взимку неможливо обійтися без теплого пуховика, тож радимо вам придбати річ, яка прослужить вам в холодну пору року. Щоб мати можливість свторювати чимало аутфіт, поповніть свій гардероб класичною чорною або білою моделлю.



Стильні речі на грудень 2022 / Фото з Elle