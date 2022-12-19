Последний месяц года обязывает нас погрузиться в водоворот многих событий, поэтому должны всегда выглядеть стильно и эффектно. Считанные дни до Нового года не дают нам стоять на месте, поэтому кроме многих ожидающих нас дел надо хорошо продумать свой гардероб.
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Советуем обратить на 6 самых актуальных вещей, которые вам понадобятся в декабре.
Свободные джинсы
Джинсы прямого кроя – базовая вещь в гардеробе каждой девушки. Свободные джинсы классического голубого цвета идеально подойдут к черной или белой водолазке, вязаному свитеру, рубашке или блузке.
Стильные вещи на декабрь 2022 / Фото с Elle
Кардиган
Изделие на пуговицах всегда занимает особое место в холодное время года. Дополняйте им свои любимые лонгсливы и довершайте кожаными брюками или лосинами. Если хотите создать офисный look, дополните кардиган брюками палаццо.
Стильные вещи на декабрь 2022 / Фото с Elle
Пайетки
Предновогодний период невозможно представить без наряда с пайетками. В этих блестках усеяны платья, топы и сумки. В декабре обязательно найдется время и место для таких мерцающих нарядов.
Стильные вещи на декабрь 2022 / Фото с Elle
Коктейльное платье
Выбирайте зимнее коктейльное платье теплого материала. Чтобы создать образ более интересным, выбирайте игривые детали – бахрому или вырезы.
Стильные вещи на декабрь 2022 / Фото с Elle
Балаклава
Этот головной убор не только трендовый, но и актуален для холодных декабрьских дней. Благодаря практической форме балаклавы ваши голова, уши и шея всегда будут защищены от морозов.
Стильные вещи на декабрь 2022 / Фото с Elle
Пуховик
Зимой невозможно обойтись без теплого пуховика, поэтому рекомендуем вам приобрести вещь, которая прослужит вам в холодное время года. Чтобы иметь возможность повторять немало аутфитов, пополните свой гардероб классической черной или белой моделью.
Стильные вещи на декабрь 2022 / Фото с Elle