Зимой 2022 года наиболее популярны дубленки разной длины, пуховики, стеганные плащи и теплые пальто. На примере модных девушек из инстаграма, советуем вам подобрать для себя стильный аутфит, если вы до сих пор в поиске чего-то необычного и трендового для себя.

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Черный total look всегда будет в моде, потому зимой можете смело надевать пуховик с лосинами и завершать образ бейсболкой с черной сумкой. Чтобы немного расслабить look от строгости, надевайте бежевый свитер с горловиной.



Стильные образы на зиму 2022 / Фото из инстаграма модниц

Создавайте по-настоящему трендовый образ на основе пушистой шубы и модных мунбутов. Чтобы аутфит выглядел стильно – выбирайте обувь в тон к верхней одежде.



Стильные образы на зиму 2022 / Фото из инстаграма модниц

Теперь к классическому костюму не обязательно подбирать сапоги на каблуке. Берите пример с модных инфлюенсеров и завершайте look пуховиком и дутиками.



Стильные образы на зиму 2022 / Фото из инстаграма модниц

Для эпатажных и нетривиальных выходов выбирайте яркую шубу – зеленого, оранжевого или любого другого цвета.



Стильные образы на зиму 2022 / Фото из инстаграма модниц

Стеганные куртки все еще не теряют своих позиций, поэтому надевайте их под джинсы, дополняя шарфом в стиле Acne Studios.



Стильные образы на зиму 2022 / Фото из инстаграма модниц

Пальта зимой выглядят интересно, поэтому остальные составляющие подбирайте в нейтральных оттенках или добавляйте один яркий акцент по примеру зеленой шапки Перниль Тейсбек.



Стильные образы на зиму 2022 / Фото из инстаграма модниц



Стильные образы на зиму 2022 / Фото из инстаграма модниц

Короткую молочную шубу сочетайте с джинсами-клеш и коричневыми уггами.



Стильные образы на зиму 2022 / Фото из инстаграма модниц

Кожаную дубленку сочетайте с широкими брюками из экокожи. Вместо сапог можете дополнить белую овчину кроссовками.



Стильные образы на зиму 2022 / Фото из инстаграма модниц