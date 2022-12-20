Новые и стильные вещи в нашем гардеробе всегда добавляют нам немного настроения, особенно если это актуальные единицы, которые вы будете часто одевать, пишет 24 канал. Читайте также 6 самых модных трикотажных свитеров на зиму: яркая подборка
Читайте также 6 самых модных трикотажных свитеров на зиму: яркая подборка
Верхняя одежда – основной элемент гардероба в холодное время года. Теплые пальто, пуховики и дубленки занимают лидирующие позиции среди зимней одежды.
Не стоит отказываться от комфорта, чтобы стильно смотреться. Разнообразный ассортимент верхней одежды позволит вам создать немало эффектных образов для снежной погоды.
Дубленка + угги + меховые наушники
Шахматная шуба + меховая панама
Пушистая шуба + ботинки
Черный пуховик + мунбуты
Яркий пуховик + аксессуары
Яркая шуба + шапка
Теплое пальто + кроссовки
Укороченная дубленка + базовые джинсы
Теплое пальто + мунбуты