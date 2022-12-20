Нові та стильні речі в нашому гардеробі завжди додають нам трохи настрою, особливо, якщо це актуальні одиниці, які ви будете часто одягати, пише 24 канал.Читайте також 6 наймодніших трикотажних светрів на зиму: яскрава добірка

Читайте також 6 наймодніших трикотажних светрів на зиму: яскрава добірка

Верхній одяг – основний елемент гардероба в холодну пору року. Теплі пальта, пуховики та дублянки займають провідні позиції серед зимового одягу.

Не варто відмовлятися від комфорту, щоб стильно виглядати. Різноманітний асортимент верхнього одягу дозволить вам створити чимало ефектних образів для сніжної погоди.

Дублянка + угги + хутряні навушники

Шахматна шуба + хутряна панама

Пухнаста шуба + черевики

Чорний пуховик + мунбути

Яскравий пуховик + аксесуари

Яскрава шуба + шапка

Тепле пальто + кросівки

Вкорочена дублянка + базові джинси

Тепле пальто + мунбути