У холодну пору року всі ми любимо теплий і затишний гардероб, який зігріє нас в морозяну погоду, пише 24 канал. Трикотаж завжди займав головні позиції в осінньо-зимовому гардеробі.
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Варто зазначити, що тренд на в’язані речі ніколи не зникав, особливо у зимовий період. Втім з початком пандемії коронавірусу всі дуже полюбили затишне домашнє взуття, до якого відноситься трикотаж. Тепер светри, штани та костюми з трикотажу займають свої чільні позиції на fashion-арені.
Трикотаж – це не просто база. Зараз це вже глобальний довготривалий тренд поточного сезону. У магазинах ви знайдете величезний вибір трикотажних виробів на будь-який смак. У затишних светрах ви точно не змерзнете в холодний день. Які светри з трикотажу в моді взимку 2022 року – читайте далі.
Светр оверсайз
Такий светр вже давно у тренді та не здає своїх позицій. У холодний день він не лише вас зігріє, але й вдало доповнить базові джинси.
Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram
Светр з коміром
Светр на змійці, з ґудзиками чи просто розлогим коміром все ще залишається актуальним виробом на зимовий період.
Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram
Яскравий трикотажний светр
До найбільш популярних светрів цього сезону належать: синій, помаранчевий, червоний, рожевий, бузковий та зелений. Такий светр обов’язково додасть акценту вашому образу.
Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram
Плюшевий светр
Такий светр виглядає дуже стильно та затишно. Часто вони можуть додати вам трохи об’єму, тому такі светри краще обирати по фігурі.
Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram
Светр з плетінням
Светри з делікатним плетінням цього сезону в моді. Звертайте увагу на вироби в стилі базових светрів від Ralph Lauren.
Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram
Светр у смужку
Модель цього светра може бути будь-якою. По кольору цей светр підходить під будь-які повсякденні образи.
Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram