У холодну пору року всі ми любимо теплий і затишний гардероб, який зігріє нас в морозяну погоду, пише 24 канал. Трикотаж завжди займав головні позиції в осінньо-зимовому гардеробі.

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Варто зазначити, що тренд на в’язані речі ніколи не зникав, особливо у зимовий період. Втім з початком пандемії коронавірусу всі дуже полюбили затишне домашнє взуття, до якого відноситься трикотаж. Тепер светри, штани та костюми з трикотажу займають свої чільні позиції на fashion-арені.

Трикотаж – це не просто база. Зараз це вже глобальний довготривалий тренд поточного сезону. У магазинах ви знайдете величезний вибір трикотажних виробів на будь-який смак. У затишних светрах ви точно не змерзнете в холодний день. Які светри з трикотажу в моді взимку 2022 року – читайте далі.

Светр оверсайз

Такий светр вже давно у тренді та не здає своїх позицій. У холодний день він не лише вас зігріє, але й вдало доповнить базові джинси.



Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram

Светр з коміром

Светр на змійці, з ґудзиками чи просто розлогим коміром все ще залишається актуальним виробом на зимовий період.



Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram

Яскравий трикотажний светр

До найбільш популярних светрів цього сезону належать: синій, помаранчевий, червоний, рожевий, бузковий та зелений. Такий светр обов’язково додасть акценту вашому образу.



Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram

Плюшевий светр

Такий светр виглядає дуже стильно та затишно. Часто вони можуть додати вам трохи об’єму, тому такі светри краще обирати по фігурі.



Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram

Светр з плетінням

Светри з делікатним плетінням цього сезону в моді. Звертайте увагу на вироби в стилі базових светрів від Ralph Lauren.



Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram

Светр у смужку

Модель цього светра може бути будь-якою. По кольору цей светр підходить під будь-які повсякденні образи.



Модні светри на зиму 2022 / Фото з Instagram