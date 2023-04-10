Независимо от времени года наша одержимость джинсами очевидна, пишет 24 канал. Любовь к джинсовой ткани в этом году дошла до пика. В моде джинсовые юбки разных длин, джинсовые куртки и рубашки, платья, сарафаны, кроссовки и даже сумки.

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Но, несмотря на это все разнообразие, мы все равно пытаемся добавить еще больше моделей джинсов в свой гардероб. И это совсем не удивительно, поскольку эффектных и стильных джинсов очень много, поэтому советуем присмотреться к интересным вариантам, которые вам должны понравиться

С разрезами

Разорванные джинсы давно уже вышли из моды, они выглядят неэстетично и пошло. Впрочем, их не стоит путать с широкими джинсами с разрезами на коленях. Такой фасон уже полюбили известные модницы и радостно сочетают с любимыми свитшотами и бомберами.



Интересные джинсы на весенний сезон / Фото из Pinterest



Интересные джинсы на весенний сезон / Фото из Pinterest

Печворк

Джинсы в стиле пэчворк – интересный вариант для внесения разнообразия в свои образы. Выглядят такие джинсы достаточно самобытно, так что вам стоит добавить только базовый верх – футболку, лонгслив или свитер.



Интересные джинсы на весенний сезон / Фото с Instagram



Интересные джинсы на весенний сезон / Фото с Instagram

Асимметричный пояс

Такие джинсы не отличаются особой изюминкой ничем, кроме своего асимметричного пояса. Это могут быть базовые джинсы в голубом цвете, которые идеально сочетаются не только с кроссовками, но и туфлями на каблуке.



Интересные джинсы на весенний сезон / Фото из Pinterest



Интересные джинсы на весенний сезон / Фото из Pinterest