Незалежно від пори року наша одержимість джинсами очевидна, пише 24 канал. Любов до джинсової тканини цього року дійшла до піку. В моді джинсові спідниці різних довжин, джинсові куртки і сорочки, сукні, сарафани, кросівки та навіть сумки.

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Та попри це все різноманіття, ми все одно намагаємося додати ще більше моделей джинсів у свій гардероб. І це зовсім не дивно, оскільки ефектних та стильних джинсів є дуже багато, тож радимо придивитися до цікавих варіантів, які вам мають сподобатися

З розрізами

Порвані джинси давно вже вийшли з моди, вони виглядають неестетично та вульгарно. Втім їх не варто плутати з широкими джинсами з розрізами на колінах. Такий фасон вже полюбили відомі модниці та радо поєднують з улюбленими світшотами та бомберами.



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Pinterest



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Pinterest

Печворк

Джинси у стилі печворк – цікавий варіант для внесення різноманіття у свої образи. Виглядають такі джинси достатньо самобутньо, тож вам варто додати лише базовий верх – футболку, лонгслів чи светр.



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Instagram



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Instagram

Асиметричний пояс

Такі джинси не відрізняються особливою родзинкою нічим, окрім свого асиметричного поясу. Це можуть бути базові джинси в блакитному кольорі, які ідеально поєднаються не лише з кросівками, але й з туфлями на підборах.



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Pinterest



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Pinterest