Брючный костюм – это неизменная база в нашем гардеробе, пишет 24 Канал. Мы носим его не только в холодное время года, но и летом. Не всегда на улице бывает солнечно и жарко, так что костюмы с жакетами являются нашими помощниками в создании интересных образов.

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Дизайнеры начали создавать много красивых костюмов, так что теперь инфлюэнсеры не останавливают свое внимание исключительно на классических цветах и фасонах.

Модницы в летнее время часто выбирают костюмы-тройки, где на замену брюкам предлагаются шорты, а в последнее время инфлюэнсеры смогли заменить верх. Теперь вместо жакетов они одевают вместе с брюками жилетки, которые выглядят невероятно стильно.

Также девушки не забывают о кожаных и твидовых изделиях, которые придают хорошую изюминку аутфита.

Костюм + повязка

И хотя такой аксессуар, как повязка, был мегахитом весны, сейчас он все равно не потерял популярности. Для создания интересного образа довершайте костюм повязкой того же цвета и подберите сумку в тон изделия. Но здесь важно не переусердствовать с цветами. Пусть в вашем образе их будет не больше трех.

Жилетка с брюками + шлепанцы

Очень красивый аутфит с жилеткой и брюками в стиле Old Money хорошо сочетается с любой обувью, но лучше всего к этому образу подходят балетки или шлепанцы.

Кожаный костюм + акцентная сумка

Алина Френдий соединила черный кожаный костюм с яркой зеленой сумкой. Этот цвет является одним из самых популярных летом, так что точно можете делать на него ставку, если хотите добавить в свой образ акцентную деталь.

Жакет + бермуды

В жару носить штаны иногда бывает некомфортно, поэтому шорты являются идеальной альтернативой. Для расслабленного образа выбирайте вьетнамки или кроссовки, а для образа выходного дня – сланцы на каблуке.

Твидовый костюм

Жюли Феррери выбрала для себя нежно-голубой твидовый костюм, соединив его с базовой белой футболкой и розовой сумкой. Выглядит такая цветовая стилизация довольно интересно.