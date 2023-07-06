Штанний костюм – це незмінна база у нашому гардеробі, пише 24 Канал. Ми носимо його не лише в холодну пору року, але й влітку. Не завжди на вулиці буває сонячно та спекотно, тож костюми з жакетами є нашими помічниками у створенні цікавих образів.

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Дизайнери почали створювати багато красивих костюмів, тож тепер інфлюенсери не зупиняють свою увагу виключно на класичних кольорах та фасонах.

Модниці на літню пору часто обирають костюми-трійки, де на заміну штанам пропонуються шорти, а останнім часом інфлюенсери змогли замінити верх. Тепер замість жакетів вони одягають разом зі штанами жилетки, які виглядають неймовірно стильно.

Також дівчата не забувають про шкіряні та твідові вироби, які додають гарної родзинки аутфіту.

Костюм + пов’язка

І хоч такий аксесуар як пов’язка був мегахітом весни, зараз він все одно не втратив популярності. Для створення цікавого образу довершуйте костюм пов’язкою того ж кольору та підберіть сумку в тон до виробу. Але тут важливо не перестаратися з кольорами. Нехай у вашому образі їх буде не більше трьох.

Жилетка зі штанами + шльопанці

Дуже красивий аутфіт з жилеткою і штанами у стилі Old Money гарно поєднується з будь-яким взуттям, але найкраще до цього образу підходять балетки чи шльопанці.

Шкіряний костюм + акцентна сумка

Аліна Френдій поєднала чорний шкіряний костюм з яскравою зеленою сумкою. Цей колір є одним із найпопулярніших влітку, тож точно можете робити на нього ставку, якщо хочете додати у свій образ акцентну деталь.

Жакет + бермуди

В спеку носити штани інколи буває некомфортно, тому шорти є ідеальною альтернативою. Для розслабленого образу обирайте в’єтнамки або кросівки а для образу вихідного дня – сланці на підборах.

Твідовий костюм

Жюлі Феррері обрала для себе ніжно-блакитний твідовий костюм, який поєднала з базовою білою футболкою та рожевою сумкою. Виглядає така стилізація кольорів доволі цікаво.