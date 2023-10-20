Удивление формирует наши взгляды на стиль. Это касается и антитрендов. Запомните, какие вещи уже не актуальны и попытайтесь отказаться от покупок, чтобы сэкономить деньги.

К теме Антитрендовые вещи, которые уже давно не в моде: выбросьте их из своего гардероба

Платье с кружевом

Это платье сложное в стилизации. К ней трудно подобрать белье. Это платье растягивается и даже может иметь затяжки после того, как вы несколько раз его наденете.



Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Искусственная шуба

Этот материал совсем некачественный. Сложная длина не позволит создать много образов. Стилистка говорит, что сочетание стилистики дафлкот и меха неудачно.



Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Сумки

Все представленные сумки на фото не добавят стиль. У них неудачный визуал, форма и фурнитура. Лучше сделать ставку на базовые модели.



Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Декоративный свитер

В этом свитере неудачный декор, кроме того, эта ткань будет затрагиваться.



Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Сумка Pinko

Проходите мимо золотистой сумки, поскольку она имеет антитрендовый вид и никак не сочетается с вашими образами.



Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Платья-жакеты

Такая вещь уже окончательно устарела, а укороченный рукав делайте этот наряд еще более неактуальным.



Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Укороченные пальто

Даже среди новинок оказались пальто длины, которая сейчас совсем неактуальна.



Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua