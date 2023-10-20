Удивление формирует наши взгляды на стиль. Это касается и антитрендов. Запомните, какие вещи уже не актуальны и попытайтесь отказаться от покупок, чтобы сэкономить деньги.
К теме Антитрендовые вещи, которые уже давно не в моде: выбросьте их из своего гардероба
Платье с кружевом
Это платье сложное в стилизации. К ней трудно подобрать белье. Это платье растягивается и даже может иметь затяжки после того, как вы несколько раз его наденете.
Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua
Искусственная шуба
Этот материал совсем некачественный. Сложная длина не позволит создать много образов. Стилистка говорит, что сочетание стилистики дафлкот и меха неудачно.
Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua
Сумки
Все представленные сумки на фото не добавят стиль. У них неудачный визуал, форма и фурнитура. Лучше сделать ставку на базовые модели.
Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua
Декоративный свитер
В этом свитере неудачный декор, кроме того, эта ткань будет затрагиваться.
Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua
Сумка Pinko
Проходите мимо золотистой сумки, поскольку она имеет антитрендовый вид и никак не сочетается с вашими образами.
Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua
Платья-жакеты
Такая вещь уже окончательно устарела, а укороченный рукав делайте этот наряд еще более неактуальным.
Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua
Укороченные пальто
Даже среди новинок оказались пальто длины, которая сейчас совсем неактуальна.
Какую одежду не стоит покупать в магазинах / Фото инстаграмм @styleguide.ua