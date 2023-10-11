Некоторые вещи сильно удешевляют образ, поэтому лучше их заменить, пишет 24 Канал. Дизайнеры каждый сезон предлагают что-то новое, поэтому лучше обращать внимание на наряды, которые будут подчеркивать наш стиль.

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Старые модели нарядов всегда можно оставить, чтобы носить у дома, поэтому не спешите их выбрасывать, однако обязательно замените стильными вариантами.

Короткое пальто

В моде этого сезона пальто длины макси, поэтому попытайтесь отказаться от коротких пальто, которые не позволят вам создать стильные и интересные образы. Судя по коллекциям известных брендов, короткие пальто еще не скоро вернутся в списки трендового верхнего наряда.



Антитрендовые вещи на осень 2023 года / Фото Pinterest

Брюки в клетку

Последние несколько лет в моде преобладает классика и стандартные цвета, а это значит, что в вашем шкафу должно найтись место для черных или серых брюк палаццо, но отнюдь для брюк в клетку, которые уже давно отжили свое и способны испортить ваш аутфит.



Антитрендовые вещи на осень 2023 года / Фото Pinterest

Брюки в полоску

Если говорить о полоске, то в моде даже летом были широкие брюки в пижамном стиле. Их носили с футболками и рубашками известные фешионисты, однако от узких штанов в вертикальную полоску нужно отказаться, потому что они уже давно стали антитрендовыми.

Впрочем, если любите зауженные штаны, то можете обратить внимание на штаны-сигареты, которые снова в этом сезоне вернулись в моду.



Антитрендовые вещи на осень 2023 года / Фото Pinterest