Деякі речі сильно здешевлюють образ, тому їх краще замінити, пише 24 Канал. Дизайнери кожного сезону пропонують щось нове, тому краще звертати увагу на вбрання, яке буде підкреслювати наш стиль.

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Старі моделі вбрання завжди можна залишити, аби носити біля дому, тож не спішіть їх викидати, однак обов’язково замініть на стильні варіанти.

Коротке пальто

У моді цього сезону пальта довжини максі, тому спробуйте відмовитися від коротких пальт, які не дозволять вам створити стильні та цікаві образи. Судячи з колекцій відомих брендів, короткі пальта ще не скоро повернуться в списки трендового верхнього вбрання.



Антитрендові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest

Штани в клітинку

Останні кілька років у моді переважає класика та стандартні кольори, а це означає, що у вашій шафі має знайтися місце для чорних чи сірих штанів палаццо, але аж ніяк для штанів у клітинку, які вже давно віджили своє та здатні зіпсувати ваш аутфіт.



Антитрендові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest

Штани в смужку

Якщо говорити про смужку, то в моді навіть влітку були широкі штани в піжамному стилі. Їх носили з футболками та сорочками відомі фешіоністи, однак від вузьких штанів у вертикальну смужку треба відмовитися, бо вони вже давно стали антитрендовими.

Втім, якщо любите завужені штани, то можете звернути увагу на штани-сигарети, які знову цього сезону повернулися в моду.



Антитрендові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest