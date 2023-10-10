Стилисты рекомендуют без сожаления прощаться с одеждой, которая уже вышла из моды. Да, мода циклична, но нужно дождаться момента, пока определенные вещи снова станут актуальными, а если мода на них прошла, то от них стоит отказаться, поскольку они будут сводить на нет все ваши старания.

К теме Антитренды осени: эта одежда не должна быть в вашем гардеробе

Чтобы выглядеть опрятно и не вызывать осуждающих взглядов, лучше избавьтесь от давно потерявших свою актуальность вещей.

Дутые сапоги

В холодное время года нам хочется чувствовать себя комфортно и тепло. Часто мы выбираем теплую обувь, впрочем от дутых сапог следует отказаться, поскольку она уже давно вышла из моды. Лучше выберите для себя короткие угги, которые сейчас пользуются бешеной популярностью.



Антитрендовые вещи, вышедшие из моды / Фото Pinterest

Кашкет

Такой головной убор как фуражка была модной несколько лет назад, однако сейчас она не актуальна. Напротив, он может мгновенно испортить весь образ. Лучше выберите бейсболку или берет.



Антитрендовые вещи, вышедшие из моды / Фото Pinterest

Куртка с мехом

Современные инфлюэнсеры делают ставку на минимализм и выбирают классические пуховики без лишних деталей. Они могут быть в нейтральных тонах или ярких цветах, с капюшоном или без, впрочем, мех на таких куртках однозначно будет лишним.



Антитрендовые вещи, вышедшие из моды / Фото Pinterest