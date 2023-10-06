Антитрендовых вещей не слишком много, впрочем важно понимать, что уже окончательно вышло из моды, пишет 24 Канал. Чтобы не выглядеть старомодным, пересмотрите свой гардероб и избавьтесь от вещей, которые не имеют ничего общего с тенденциями.

Читайте также Не покупайте их на зиму: как выглядят антитрендовые шубы

Леопардовые штаны

Такие штаны будут делать ваш образ несколько странным, поэтому их лучше не одевать. Если хотите примерить на себе лосины или брюки, лучше выберите классический черный цвет, который не испортит ваш образ.



Антитренды осени 2023 / Фото Pinterest

Узкий брючный костюм

Костюмы с обжатым жакетом и узкими брюками уже давно не в моде. Лучше отдайте предпочтение брючному костюму с жакетом оверсайз и брюками палаццо. Такой костюм смотрится эффектно, стильно и трендово.



Антитренды осени 2023 / Фото Pinterest

Кардиган без формы

Кардиганы сейчас не очень популярны, впрочем некоторые модели еще могут удачно вписываться в ваш аутфит. А вот от кардиганов из тонкой ткани, которые не держат форму, надо обязательно отказаться.



Антитренды осени 2023 / Фото Pinterest

Виниловые штаны

Кожа этого сезона в моде. В тренде кожаные тренчи, юбки и брюки. Впрочем, от виниловых штанов лучше отказаться. Эта вещь не актуальна. Лучше выберите для себя классические штаны, которые сможете соединить с тренчем или пальто.



Антитренды осени 2023 / Фото Pinterest