Надивленість формує наші погляди на стиль. Це стосується і антитрендів. Запам’ятайте, які речі вже не є актуальними та спробуйте відмовитися від покупок, аби зекономити гроші.

До теми Антитрендові речі, які вже давно не в моді: викиньте їх зі свого гардероба

Сукня з мереживом

Ця сукня є складною в стилізації. До неї важко підібрати білизну. Ця сукня розтягується та навіть може мати затяжки після того, як ви кілька разів її одягнете.



Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua

Штучна шуба

Цей матеріал є зовсім неякісним. Складна довжина не дозволить вам створити багато образів. Стилістка каже, що поєднання стилістики дафлкот та хутра є невдалим.



Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua

Сумки

Усі представлені сумки на фото не додадуть стилю. У них невдалий візуал, форма та фурнітура. Краще зробити ставку на базові моделі.



Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua

Декоративний светр

У цьому светрі невдалий декор, окрім того, ця тканина буде за все зачіпатися.



Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua

Сумка Pinko

Проходьте повз золотистої сумки, оскільки вона має антитрендовий вигляд та ніяк не поєднається з вашими образами.



Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua

Сукні-жакети

Така річ вже остаточно застаріла, а вкорочений рукав робіть це вбрання ще більш неактуальним.



Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua

Вкорочені пальта

Навіть серед новинок опинилися пальта довжини, яка зараз є зовсім неактуальною.



Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua