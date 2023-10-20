Надивленість формує наші погляди на стиль. Це стосується і антитрендів. Запам’ятайте, які речі вже не є актуальними та спробуйте відмовитися від покупок, аби зекономити гроші.
До теми Антитрендові речі, які вже давно не в моді: викиньте їх зі свого гардероба
Сукня з мереживом
Ця сукня є складною в стилізації. До неї важко підібрати білизну. Ця сукня розтягується та навіть може мати затяжки після того, як ви кілька разів її одягнете.
Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua
Штучна шуба
Цей матеріал є зовсім неякісним. Складна довжина не дозволить вам створити багато образів. Стилістка каже, що поєднання стилістики дафлкот та хутра є невдалим.
Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua
Сумки
Усі представлені сумки на фото не додадуть стилю. У них невдалий візуал, форма та фурнітура. Краще зробити ставку на базові моделі.
Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua
Декоративний светр
У цьому светрі невдалий декор, окрім того, ця тканина буде за все зачіпатися.
Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua
Сумка Pinko
Проходьте повз золотистої сумки, оскільки вона має антитрендовий вигляд та ніяк не поєднається з вашими образами.
Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua
Сукні-жакети
Така річ вже остаточно застаріла, а вкорочений рукав робіть це вбрання ще більш неактуальним.
Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua
Вкорочені пальта
Навіть серед новинок опинилися пальта довжини, яка зараз є зовсім неактуальною.
Який одяг не варто купувати в магазинах / Фото інстаграм @styleguide.ua