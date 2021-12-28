Мюзикл подобного "бродвейского" формата проходит в Украине впервые. Кроме Оли Поляковой, зритель сможет оценить Диму Коляденко в образе бабушки Герды, Михаила Соколовского в роли Кая, а также игру Владимира Горянского, который превратился в Санту.

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Премьерные показы новогоднего мюзикла на сцене Дворца "Украина" продлятся до 4 января 2022 года.

Образ Оли Поляковой

Наряды для "Снежной королевы" разработали MÜ production. Образ состоит из четырех единиц: корона, кейп, плащ и платье. Кейп – с инкрустированным верхом, сосульками, выступающими из плеч. Для его создания использовали ткани с жемчужным отливом и плиссированными элементами, тяжелый атлас в сочетании с эффектным сложным кроем довершил роскошный шлейф.

Эффектный образ Оли Поляковой / Фото из пресс-службы

Полупрозрачное платье Поляковой полностью покрыто снежными узорами и "инеем" с плиссированными ниспадающими рукавами. Все основы для платья создавались вручную, вышивались бисером, камнями и другими декоративными элементами.

На голове снежной королевы по традиции возвышается остроугольная обледеневшая серебряно-голубая корона, усыпанная камнями и льдинками.

Роскошный аутфит Оли Поляковой / Фото из инстаграма "Светская жизнь"