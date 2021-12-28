Мюзикл подібного "бродвейського" формату проходить в Україні вперше. Окрім Олі Полякової, глядач зможе оцінити Діму Коляденко в образі бабусі Герди, Михайла Соколовського в ролі Кая, а також гру Володимира Горянського, який перетворився на Санту.

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Прем'єрні покази новорічного мюзиклу на сцені Палацу "Україна" триватимуть до 4 січня 2022 року.

Образ Олі Полякової

Вбрання для "Снігової королеви" розробили MÜ production. Образ складається з чотирьох одиниць: корона, кейп, плащ та сукня. Кейп – з інкрустованим верхом, бурульками, що виступають із плечей. Для його створення використали тканини з перловим відливом та плісированими елементами, важкий атлас у поєднанні з ефектним складним кроєм, довершив розкішний шлейф.



Ефектний образ Олі Полякової / Фото з прес-служби

Напівпрозора сукня Полякової повністю вкрита сніговими візерунками та "інеєм" з плісированими спадаючими рукавами.Усі основи для сукні створювалися вручну, вишивалися бісером, камінням та іншими декоративними елементами.

На голові снігової королеви за традицією височить гострокутна обледеніла срібно-блакитна корона, усипана камінням та крижинками.



Розкішний аутфіт Олі Полякової / Фото з інстаграму "Світське життя"