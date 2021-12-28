Даша Хлыстун добилась значительного успеха в модельной карьере. Красавица уже успела покорить мировые бренды и принять участие в показах Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs и других известных Домов моды.

Смотрите Эльза Хоск показывает, как выглядеть дорого в длинной дубленке: актуальный аутфит

В 2017 году девушке даже утвердили на участие в показе бельевого бренда Victoria's Secret, впрочем из-за проблем с визой ей не удалось полететь в Шанхай.

После рождения дочки Даша не покинула модельную карьеру и продолжает участвовать в различных фотосессиях для известных брендов. Недавно молодая мамочка позировала в новогодней фотосессии.

Автором фотографий стал украинский фотограф Назар Черний. За стиль модели отвечала Анна Гончарова. На обнаженное тело Даша примеряла оранжевую шубу от бренда Saint Laurent. Стилисты собрали ее волосы в пучок и даже добавили прикладную челку. Эффектный аутфит знаменитости довершали украшения Tiffany HardWear.



Роскошные образы Даши Хлыстун / Фото из Vogue

Даша также позировала на стуле в мини-платье с воланами розового цвета от Magda Butrym. Очаровательный look стилисты завершили серьгами, цепочкой-колье и браслетом от ювелирного бренда.



Роскошные образы Даши Хлыстун / Фото из Vogue

Также модель примерила стильный черный комбинезон Herve Leger с глубоким разрезом в зоне декольте. Перед камерой фотографа Даша предстала в роскошной лаконичной прическе и эффектном мейкапе. Изюминкой такого изысканного образа стали золотистые серьги и цепочка с кулоном.



Роскошные образы Даши Хлыстун / Фото из Vogue