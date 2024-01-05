Теплый жилет – это спасение для тех, кто любит вводить в зимние образы вещи из весеннего и летнего гардеробов. Его можно надевать на любимые легкие рубашки или платья – так вы сможете носить их круглый год и не мерзнуть. Также жилет – это отличный элемент одежды для многослойных аутфитов. Он придаст изюминку в те сочетания вещей, которые вам уже надоели.

Интересно 10 незаменимых вещей, которые нужно иметь всем в своем гардеробе зимой

Стилистка Анастасия Мальцева рассказала о том, какие жилеты сейчас актуальны и как лучше их стилизовать. Поверьте, эти образы очень легко претворить в жизнь с теми вещами, которые уже есть у вас в гардеробе.

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Какие жилетки актуальны в этом сезоне

Длина до талии или до середины бедра;

силуэт по фигуре или прямой, но не оверсайз;

однотонные, с легкими косами, вышивкой или у ромбы;

с круглым, V вырезом или высоким воротником.

Стильные образы, которые можно составить с актуальными жилетами

Сочетайте жилет с рубашкой, вельветовыми брюками и обувью с заостренным носом, чтобы создать нежный повседневный образ.



Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой

Джинсы и ботинки на грубой подошве – для случаев, когда нужно особенно позаботиться об удобстве.



Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой



Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой

Длинная кожаная юбка и сапоги – отличный лук в кафе или в гости.



Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой

Жилет, жакет и ковбойки – изящный образ, который вы можете собрать на встречу с друзьями или на деловой обед.



Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой

Не можете расстаться с любимым летним платьем? Не отказывайте себе в удовольствии надеть его и зимой. В этом вам поможет жилет.



Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой