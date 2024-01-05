Теплый жилет – это спасение для тех, кто любит вводить в зимние образы вещи из весеннего и летнего гардеробов. Его можно надевать на любимые легкие рубашки или платья – так вы сможете носить их круглый год и не мерзнуть. Также жилет – это отличный элемент одежды для многослойных аутфитов. Он придаст изюминку в те сочетания вещей, которые вам уже надоели.
Интересно 10 незаменимых вещей, которые нужно иметь всем в своем гардеробе зимой
Стилистка Анастасия Мальцева рассказала о том, какие жилеты сейчас актуальны и как лучше их стилизовать. Поверьте, эти образы очень легко претворить в жизнь с теми вещами, которые уже есть у вас в гардеробе.
Какие жилетки актуальны в этом сезоне
- Длина до талии или до середины бедра;
- силуэт по фигуре или прямой, но не оверсайз;
- однотонные, с легкими косами, вышивкой или у ромбы;
- с круглым, V вырезом или высоким воротником.
Стильные образы, которые можно составить с актуальными жилетами
Сочетайте жилет с рубашкой, вельветовыми брюками и обувью с заостренным носом, чтобы создать нежный повседневный образ.
Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой
Джинсы и ботинки на грубой подошве – для случаев, когда нужно особенно позаботиться об удобстве.
Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой
Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой
Длинная кожаная юбка и сапоги – отличный лук в кафе или в гости.
Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой
Жилет, жакет и ковбойки – изящный образ, который вы можете собрать на встречу с друзьями или на деловой обед.
Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой
Не можете расстаться с любимым летним платьем? Не отказывайте себе в удовольствии надеть его и зимой. В этом вам поможет жилет.
Стильный образ с жилетом / Фото Анастасии Мальцевой