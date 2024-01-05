Теплий жилет – це порятунок для тих, хто любить вводити у зимові образи речі з весняного та літнього гардеробів. Його можна одягати на улюблені легкі сорочки чи сукні – так ви зможете носити їх цілий рік і не мерзнути. Також жилет – це чудовий елемент одягу для багатошарових аутфітів. Він додасть цікавості у ті поєднання речей, які уже вам трохи набридли.

Цікаво 10 незамінних речей, які треба мати всім у своєму гардеробі взимку

Стилістка Анастасія Мальцева розповіла про те, які жилети зараз актуальні, і як краще їх стилізувати. Повірте, ці образи дуже легко втілити в життя з тими речами, які уже є у вас в гардеробі.

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Які жилетки актуальні цього сезону

Довжина до талії чи до середини стегна;

силует по фігурі чи прямий, але не оверсайз;

однотонні, з легкими косами, вишивкою чи у ромби;

з круглим, V вирізом чи високим коміром.

Стильні образи, які можна скласти з актуальними жилетами

Поєднуйте жилет з сорочкою, вельветовими штанами і взуттям з загостреним носом, щоб створити ніжний повсякденний образ.



Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої

Джинси та черевики на грубій підошві – для випадків, коли треба особливо потурбуватися про зручність.



Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої



Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої

Довга шкіряна спідниця і чоботи – чудовий лук в кафе чи в гості.



Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої

Жилет, жакет і ковбойки – це витончений образ, який ви можете зібрати на зустріч з друзями чи на діловий обід.



Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої

Не можете розлучитися з улюбленою літньою сукнею? Не відмовляйте собі у задоволенні одягнути її і взимку. У цьому вам допоможе жилетка.



Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої