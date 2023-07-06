Стилистка Яна Платонова не только рассказывает о модных трендах и учит своих подписчиков стильно одеваться, но и делится "стильной" украинизацией.
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В украинском языке много заимствований из русского, и мы часто употребляем много слов неправильно. Некоторые слова укоренились из-за длительного доминирования Советского Союза, сопровождавшегося речевым влиянием.
Яна Платонова уже опубликовала обширную подборку с неправильными словами, которую можно найти по хештегом в ее инстаграм-сообщении.
Автор блога styleguide.ua обратила внимание на русские слова, которые нам стоит искоренить из своего ежедневного потребления. Все примеры слов она берет из цифрового пространства, то есть все слова с красным крестиком – это реальные формы употребления, которые Яна записывает и берет в рубрику.
В сообщении она привела несколько слов, как не нужно и как нужно писать и говорить.
– Накладений платіж – післяплата;
– Хлам – мотлох;
– Полка для одягу – полиця для одягу;
– Чемодан – валіза;
– Цепочка – ланцюжок;
– Катишки – ковтунці;
– Веснушки – ластовиння, веснянки.
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram