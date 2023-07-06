В летней капсуле каждой девушки обязательно должно найтись место для белых штанов палаццо или льняных широких штанов, которые не будут сковывать движения, пишет 24 Канал.

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Белые брюки летом приобретают особую популярность, поскольку они прекрасно подходят к белоснежным футболкам, майкам и рубашкам. А учитывая то, как часто модницы сейчас начали одевать белоснежные брюки, они однозначно стали основой летнего гардероба.

Если в вашем шкафу найдутся белые штаны, то у вас есть прекрасная возможность вдохновиться стильными образами инфлюэнсеров и повторить много интересных образов на все случаи жизни.

Светлые оттенки всегда освежают образы, так что монохромные образы выглядят просто непревзойденно, а ахроматические аутфиты вполне стильно и модно.

Самый простой способ стилизовать белые штаны – это придерживаться классических цветовых сочетаний. Надевайте черные рубашки или корсеты в паре с белыми брюками. Последний вариант выглядит достаточно свежо и эффектно.

Также красивы образы с голубой рубашкой, которую радостно одевают в этом сезоне инфлюэнсеры. Среди других стильных образов – бретонки, которые рифмуясь с белыми брюками создают отличную отсылку к эстике Old Money.