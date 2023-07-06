У літній капсулі кожної дівчини обов’язково повинно знайтися місце для білих штанів палаццо чи лляних широких штанів, що не будуть сковувати рухів, пише 24 Канал.

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Білі штани влітку набувають особливої популярності, оскільки вони чудово пасують до білосніжних футболок, майок та сорочок. А враховуючи те, наскільки часто модниці зараз почали одягати білосніжні штани, вони однозначно стали основою літнього гардероба.

Якщо у вашій шафі знайдуться білі штани, то ви маєте чудову можливість надихнутися стильними образами інфлюенсерів та повторити багато цікавих образів на всі випадки життя.

Світлі відтінки завжди освіжають образи, тож монохромні образи виглядають просто неперевершено, а ахроматичні аутфіти цілком стильно та модно.

Найпростіший спосіб стилізувати білі штани – це дотримуватися класичних кольорових поєднань. Одягайте чорні сорочки чи корсети в парі з білими штанами. Останній варіант виглядає доволі свіжо та ефектно.

Також красивими є образи з блакитною сорочкою, яку радо одягають цього сезону інфлюенсери. Серед інших стильних образів – бретонки, які римуючись з білими штанами створюють чудову відсилку до естики Old Money.