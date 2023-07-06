Стилістка Яна Платонова не лише розповідає про модні тренди і вчить своїх підписників стильно одягатися, але й ділиться "стильною" українізацією.
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В українській мові є багато запозичень з російської, і ми часто вживаємо багато слів неправильно. Деякі слова вкорінилися через тривале домінування Радянського Союзу, що супроводжувалося мовним впливом.
Яна Платонова вже опублікувала велику добірку з неправильними словами, яку можна знайти за хештегом в її інстаграм-дописі.
Авторка блогу styleguide.ua звернула увагу на росіянізми, які нам варто викорінити зі свого щоденного вжитку. Усі приклади слів вона бере з цифрового простору, тобто всі слова з червоним хрестиком – це реальні форми вживання, які Яна нотує та бере в рубрику.
У дописі вона навела кілька слів, як не треба і як потрібно писати та говорити.
– Накладений платіж – післяплата;
– Хлам – мотлох;
– Полка для одягу – полиця для одягу;
– Чемодан – валіза;
– Цепочка – ланцюжок;
– Катишки – ковтунці;
– Веснушки – ластовиння, веснянки.
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram
Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram