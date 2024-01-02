Бывшая жена Дзидзьо надела волшебное платье с рукавами-буфами: безупречный образ

Певица SLAVIA, бывшая жена исполнителя Дзидзьо, опубликовала фотографию в черном монохромном образе.

SLAVIA поделилась с поклонниками фотографией, которую сделала в цветочной оранжерее на ВДНХ.

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Исполнительница надела черное атласное платье от бренда Yangol. Платье украшено вышивкой и рукавами-буфами, которые придают ему особую изюминку. Выглядит оно довольно женственно и романтично. На сайте бренда платье стоит около 4 тысяч гривен.

Певица дополнила образ черными колготками и завершила look черными туфлями с золотистым T-ремешком и каблуками.

SLAVIA распустила волосы и для красивого кадра села в кресло с праздничным антуражем – елкой, свечами, красными подушками и пледом.



Праздничный образ певицы / Фото из инстаграммы SLAVIA

Последние образы украинских звезд

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