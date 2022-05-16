Подготовкой образов участников группы Kalush Orchestra занималась целая команда. В нее вошли дизайнер Роксоляна Шимчук, художница по костюмам Ольга Карпов и стилист Назар Дидык.

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Дизайнер украшений и коллекционер старинной одежды Роксоляна Шимчук решила рассказать о запасной образ, который готовился для фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка. К слову, ему сегодня, 16 мая, исполнилось 28 лет.

Сцену Евровидения Олег зажег в белой вышитой рубашке и буковинском кептаре начала ХХ века, густо расшитом бисером. Также образ дополнял яркий синий платок и главная изюминка его аутфита – розовая панама.

Впрочем, Роксоляна Шимчук рассказала инсайт и отметила, что для фронтмена готовился запасной образ, который импонировал не только команде, но и Олегу, впрочем, продюсеры и постановщики его не использовали.

Образ целево предлагался в сине-желтых цветах! Аутентичный мужской кептар начала ХХ века из Буковины (Черновицкая область) пышно и густо расшит бисером из частной коллекции Роксонаны Шимчук. Рубашка – современная. Стилизация украинской вышиванки. Платок – традиционный аксессуар украинцев,

– отмечает дизайнер.

О платке госпожа Роксоляна рассказала немного подробнее, поскольку именно он присутствовал и в другом образе, который был использован в финальном выступлении, что принес нам всем такую желанную победу.

"Платок в древности носили как девушки, так и парни. Традиционно, ребята одевали его на шею под кептар, сердак, и тому подобное. До парада конечно! И за пояс запинали, если девушка подарила! В начале ХХ века часто девушки дарили платок ребятам в путь , когда те собирались на войну.Парубки даже кичились тем, у кого лучший платок от любимой!!А во многих регионах платок, запятый за пояс или связанный на руку - был обязательным атрибутом наряда жениха и с ним был связан немало обрядов", – отметила Роксоляна Шимчук.

По словам дизайнера, ей с командой казалось уместным "привязать" такой символический оберег во время нашей с вами страшной и неумолимой войны.



Запасной образ для Олега Псюка / Фото из фейсбука Роксоляны Шимчук