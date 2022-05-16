Підготовкою образів учасників гурту Kalush Orchestra займалася ціла команда. До неї увійшли дизайнерка Роксоляна Шимчук, художниця по костюмах Ольга Карпів та стиліст Назар Дідик.

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Дизайнерка прикрас та колекціонерка старовинного одягу Роксоляна Шимчук вирішила розповісти про запасний образ, який готувався для фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка. До речі, йому сьогодні, 16 травня, виповнилося 28 років.

Сцену Євробачення Олег запалив у білій вишитій сорочці та буковинському кептарі початку ХХ століття, який густо розшитий бісером. Також образ доповнювала яскрава синя хустина та головна родзинка його аутфіту – рожева панама.

Втім Роксоляна Шимчук розповіла інсайт та зазначила, що для фронтмена готувався запасний образ, який імпонував не лише команді, але й Олегу, втім продюсери та постановники його не використали.

Образ цільово пропонувався в синьо-жовтих кольорах! Автентичний святковий чоловічий кептар початку ХХ століття з Буковини (Чернівецька область) пишно та густо розшитий бісером з приватної колекції Роксонани Шимчук. Сорочка – сучасна. Стилізація української вишиванки. Хустина – традиційний аксесуар українців,

– зазначає дизайнерка.

Про хустину пані Роксоляна розповіла трохи детальніше, позаяк саме вона була присутня і в іншому образі, який був використаний у фінальному виступі, що приніс нам усім таку бажану перемогу..

"Хустину в давнину носили як дівчата, так і хлопці. Традиційно, хлопці одягали її на шию під кептар, сердак, тощо. До паради звісно! І за пояс запинали, якщо дівчина подарувала! На початку ХХ століття часто дівчата дарували хустину хлопцям у дорогу, коли ті збиралися на війну. Парубки навіть хизувалися тим, у кого краща хустина від коханої!! А в багатьох регіонах хустка, запнута за пояс чи пов'язана на руку – була обов'язковим атрибутом вбрання нареченого і з нею було пов'язано чимоло обрядів", – зазначила Роксоляна Шимчук.

За словами дизайнерки, їй з командою видавалося доречним "прив'язати" такий символічний оберіг у часі нашої з вами страшної і невмолимої війни.



Запасний образ для Олега Псюка / Фото з фейсбука Роксоляни Шимчук