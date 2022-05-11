Группа Kalush Orchestra выступила в точных копиях наряда народного искусства и аутентичных изделиях в возрасте около 100 лет. Нарядами музыкантов занимались дизайнер Роксоляна Шимчук, художница по костюмам Ольга Карпов и стилист Назар Дидык.

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Все костюмы были разработаны специально для шоу. Музыканты вышли на сцену в элементах народной одежды, соединившейся с современными деталями.

Дизайнер украшений и коллекционер старинной одежды Роксоляна Шимчук рассказывает, что творчество Kalush Orchestra импонировало ей еще задолго до того, как она получила предложение создать для коллектива сценические образы.

Ольга Карпов рассказала, что образ фронтмена Олега Псюка был выстроен вокруг розовой панамы – знакового элемента группы Kalush Orchestra, к которому добавили буковинский кептар начала ХХ века густо расшитый бисером и яркую рубашку.



Аутентичные костюмы группы Kalush Orchestra / Фото из инстаграммы Евровидение Украина

"Изначально была идея сделать одним из символов Олегу верховинскую рубашку, но остановились на буковинском кептуре, который дополняет белая или яркая стилизованная рубашка и платок", – рассказала художница по костюмам.



Аутентичные костюмы группы Kalush Orchestra / Фото из инстаграммы Евровидение Украина

Солист коллектива Тимофей Музычук, играющий на свирели и поющий припев, полностью воспроизводит гуцульский стиль. Это аутентичные вещи с миксом совершенной реплики национальной гуцульской одежды: рубашка и черес – широкий украшенный кожаный пояс. Гордость лука – старинный сердак (свитка).



Аутентичные костюмы группы Kalush Orchestra / Фото из инстаграммы Евровидение Украина

К образу Саши Табы (бек-вокал) добавили аутентичную коллекционную буковинскую тайстру (мешок) и традиционный украинский платок в виде банданы, по идее самого Саши.



Аутентичные костюмы группы Kalush Orchestra / Фото из инстаграммы Евровидение Украина

Роксоляна Шимчук рассказала Эспрессо.TV, что наиболее сложными в этом сотрудничестве были сроки исполнения. После промотура к "Евровидению-2022", во время которого группа посетила Израиль, Нидерланды, Испанию и Польшу, собирая средства на помощь Украине, музыканты отправились в Украину, в частности выступили под открытым небом в освобожденном Ирпене.

Коллекционер отметила, что костюмы готовились практически без примерок. А речь шла о вещах, где эти примерки таки должны быть. Как пример точной копии череса с XIX века. Только понимание мастерами значимости участия Украины в Евровидении во время войны заставили мастеров отложить все дела и сделать все быстро.

Уже в субботу, 14 мая, группа Kalush Orchestra выступит в финале конкурса "Евровидение" с песней "Стефания". Несколько недель букмекеры прогнозируют представителям из Украины победу в финале.

Выступление группы Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения: смотрите онлайн