Несколько дней назад австрийский бренд Swarovski представил новую коллекцию, лицом которой стала Белла Хадид.

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Супермодель с палестинскими корнями возмутила израильтян, ведь она известна своими антиизраильскими взглядами. В своих социальных сетях девушка всегда защищает палестинский народ, так что импортер бренда в Израиле столкнулся с волной критики.

Участник конкурса "Евровидение-2022" от Израиля Майкл Бен Давид должен был представлять на сцене в Турине песню в украшении от Swarovski. Однако от ювелирного изделия исполнитель отказался, а все из-за рекламной кампании с пропалестинской моделью.

Свое украшение на костюме Майкл Бен Давид попросил заменить другим аксессуаром израильского бренда.

Известно, что новую брошь-шпильку для представителя Евровидения разработала ювелирная компания Danon, производящая свою продукцию на фабрике в Тель-Авиве. Новая брошь покрыта чистым серебром и украшена 12 кристаллами по количеству Израилевых колен, а изумрудно-зеленый цвет вдохновлен оттенками природы в стране.

"Я представляю свою страну в сложный период и хочу почувствовать национальную гордость, показать всей Европе, что мы здесь не только для того, чтобы просто участвовать, но и сиять", – отметил Майкл Бен Давид.

Почему Израиль против Беллы Хадид

Белла Хадид часто в своем многомиллионном инстаграмме обвиняет Израиль в военных преступлениях, подстрекая своих последователей против еврейского государства.

Белла Хадид Хадид является противницей еврейского государства, осуждая солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Недавно она раскритиковала операции ЦАХАЛа и полиции против многочисленных мусульманских мятежников на Храмовой горе.

Что известно о Майкле Бене Давиде

Израильский участник на Евровидении будет представлять свою страну в четверг, 12 мая, впрочем, он горячо поддерживает Украину. Певец отметил, что в этом году в Евровидении должна победить Украина, но не только на сцене, но и на поле боя.

Эффектного 25-летнего исполнителя избрали представлять Израиль после победы в 4-м сезоне The X Factor Israel с песней "IM".