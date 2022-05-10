Известный модельер Андре Тан часто делился со своими поклонниками модными советами, впрочем с первых дней войны дизайнер начал помогать украинской армии, и только теперь частично возвращает свою рубрику.

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Андре Тан решил рассказать о популярности вышиванки, о которой знают во всем мире и носят звезды первой величины.

"Сейчас часто хочется забыть ужас, в котором мы живем уже 74-й день, и сделать что-то из прошлой жизни. Я обожал писать для вас о моде и стиле, ставить каверзные вопросы в сторону и читать ваши комментарии. Сегодня поговорим о вышиванке. Все самые крутые модницы от Лос-Анджелеса в Лондон уже хорошо знакомы с ними. Сегодня их снова массово одевают, чтобы таким образом поддержать Украину", – написал дизайнер.

Иван Франко популяризировал вышиванку

Первым, кто популяризировал вышиванку и сделал ее частью городского образа, стал писатель Иван Франко. Он носил свою вышиванку вместе с костюмом. Именно в вышиванке Иван Франко изображён на 20-гривневой купюре. Его дочь Анна рассказывала, что вышиванок у писателя "всегда было в достатке", и любил он их одевать по праздникам или в будний день.

Сейчас вышиванка также идеально вписалась в городской стиль, поэтому ее легко сочетают не только с брючными костюмами, но и с джинсами или шортами.

Мама Илона Маска и Летиция одели вышиванки во время войны, чтобы поддержать Украину. Впрочем, в гардеробах известных звезд уже давно есть стильные украинские изделия. Вышитые платья и рубашки имеет Анна Делло Руссо, Ума Турман, Мила Кунис, Деми Мур, Риз Уизерспун, Джеки Чан, Николь Кидман и многие другие.

Чтобы увидеть знаменитостей в вышиванках, листайте вправо

Андре Тан рассказал, что в повседневной жизни наш народ носил рубашки, которые назывались "буденки". Украинцы нередко имели разные вышиванки для разных обстоятельств – у одних просили у земли хорошего урожая, у других ходили на вечерницы.

"Вышиванки не были для украинцев просто одеждой, а скорее оберегом, который имел сакральное значение. За каждым орнаментом стоял свой отдельный символизм. Традиционно вышиванки украшали именно геометрическими орнаментами. Цветы на них появились уже в XX веке. Маки, например, символизировали потерю близких и душевнаю боль", – рассказал дизайнер.

По словам Андре Тана, сегодня эксперты насчитывают около 20 разнообразных техник вышивки: гладь, козлик, колосковый шов, низ, выкалывания, узелки, шнурочок и около 200 старинных швов.