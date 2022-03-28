Шоурум COOSH представил сумки-бестселлеры 2022 года в голубом и желтом цвете

Шоурум украинской блоггерши и дизайнера бренда Tote Алины Френдий представил сумки в самых популярных цветах 2022 года – голубом и желтом.

В шоуруме COOSH, владелицей которого является инфлюэнсер Алина Френдий, представлены современные вещи, среди которых обувь, сумки, верхняя одежда и другие элементы гардероба.

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Недавно в сети появилась новая коллекция сумок-хобо с двумя популярными цветами – голубым и желтым. Сумка-хобо с плетеной ручкой представлена ​​в 8 цветах, впрочем, уже последние 33 дня мировые блоггеры и украинцы поддерживают Украину в вещах, которые соответствуют цветам государственного флага.

Сумка из экокожи стоит 1780 гривен. Голубая сумка станет идеальным дополнением к аутфиту в желтом цвете, а вот желтая сумка довершит look в голубом цвете.



В COOSH появились голубовато-желтые сумки / Фото из инстаграмма



В COOSH появились голубовато-желтые сумки / Фото из инстаграмма

Сейчас все больше брендов представляют вещи в цветах украинского флага. Так, украинский бренд аксессуаров the KODE представил новую сумку, выполненную в голубовато-желтом цвете. Деньги от продажи должны поступить на нужды ВСУ.

А два известных украинских бренда Kachorovska и Ksenia Schnaider объединились и выпустили ковбойки цвета мирного неба и пшеничных полей.