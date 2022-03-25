Украинский обувной бренд Kachorovska вместе с брендом Ksenia Schnaider, специализирующимся на денимовом наряде в стиле апсайклинг, создали модную коллаборацию.

Читайте также Эльза Госк, Белла Хадид и Клаудия Шиффер: какие мировые модели поддержали Украину за месяц войны

Алина Качаровская вместе с Ксенией и Антоном Шнайдерами выпустили короткие и длинные ковбойки в двух цветах – голубом и бежевом.

Отмечается, что кампейн готовили еще до войны, тогда и сняли рекламу ковбоек. Моделью выступила Юлия Хромцова, которая недавно рассказала о своем героическом побеге вместе с домашними любимцами из Ирпеня.

Длинные ковбойки Lula стоят на сайте бренда 5900 гривен. Они представлены только в одном бежевом цвете. Модель этих ковбоек названы в честь главной героини фильма "Дикие сердцем". Именно эта кинолента стала источником вдохновения для самой идеи коллаборации Kachorovska x Ksenia Schnaider.

А вот короткие ковбойки бежевого и голубого цвета можно купить за 4900 гривен. Модель ковбоек Thelma названа в честь главной героини фильма "Тельма и Луиза". Две пары сапог выполнены из натуральной кожи.

Полный текст сообщения Kachorovska