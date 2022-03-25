Український взуттєвий бренд Kachorovska разом з брендом Ksenia Schnaider, що спеціалізується на денімовому вбранні у стилі апсайклінг, створили модну колаборацію.

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Аліна Качаровська разом з Ксенією та Антоном Шнайдерами випустили короткі та довгі ковбойки в двох кольорах – блакитному та бежевому.

Зазначається, що кампейн готували ще до війни, тоді ж і зняли рекламу ковбойок. Моделлю виступила Юлія Хромцова, яка нещодавно розповіла про свою героїчну втечу разом з домашніми улюбленцями з Ірпіня.

Довгі ковбойки Lula коштують на сайті бренду 5 900 гривень. Вони представлені лише в одному бежевому кольорі. Модель цих ковбойок названі в честь головної героїні фільму "Дикі серцем". Саме ця кінострічка стала джерелом натхнення для самої ідеї колаборації Kachorovska х Ksenia Schnaider.

А от короткі ковбойки бежевого та блакитного кольору можна придбати за 4900 гривень. Модель ковбойок Thelma названа в честь головної героїні фільму "Тельма і Луїза". Дві пари чобіт виконані з натуральної шкіри.

Повний текст допису Kachorovska

Спільно з Ksenia Schnaider ми запускаємо весняний дроп заради миру: ковбойки кольору мирного неба та пшеничних ланів.



Кампейн готували до війни, тоді основним настроєм зйомки була внутрішня свобода героїні, нашої милої Юлі Хромцової, яка однаково органічно себе почуває і в дорозі, і в умовах свого затишного помешкання, де є простір для фантазії, платівок і усамітнення.



Ідея є влучною й зараз, коли єдине, чого хочуть мільйони українців – це повернутися додому. Сьогодні наша кампанія – прохання до кожного зберігати свій спокій і себе – як уособлення свого дому.