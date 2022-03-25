За місяць війни в Україні, рідні домівки покинули кілька мільйонів українців, які стали біженцями в різних країнах. На очах сотень сімей горіли оселі, а жорстока війна забрала найцінніше – життя мирних та ні в чому невинних людей.

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У цій несправедливій війні Україну підтримує увесь цивілізований світ. Остронь не залишилися відомі моделі, які не лише щиро співчувають всім людям, яким війна зламала долі, але й фінансово допомогли біженцям, які заради безпеки переїхали в іншу країну.

Ельза Госк

У своєму інстаграмі, за яким стежить понад 7 мільйонів людей, з різних куточків світу, Ельза Госк опублікувала звернення президента України Володимира Зеленського та написала свої переживання щодо нашої країни.

"У мене розривається серце від того, як світове керівництво спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Цього недостатньо, щоб зупинити війну. Що світ збирається робити??? Це страшне кіно відбувається на наших очах. Росія не зупиниться на Україні, якщо вони не переможуть... це загроза світовій демократії. Моє серце з усіма вами, Україно, жінками, дітьми, бідними сім’ями, які найбільше постраждали", – написала Ельза Госк.



Ельза Госк висловила занепокоїння щодо війни Росії проти України / Фото з інстаграму

Кендалл Дженнер

У перший день війни Кендалл Дженнер поширила карту нападу російських військ на наші землі і лаконічно написала: "Молюся за Україну". Манекенниця також опублікувала низку інстаграм-сторіз з фондами "Повернись живим" та "Голоси дітей", який створений для психологічної підтримки дітей, які постраждали від війни.



Кендал Дженнер відреагувала на напад Росії на Україну / Фото з інстаграму моделі

Розі Гантінгтон-Вайтлі

В інстаграм-профілі з майже 15-мільйонною аудиторією супермодель написала, що в розпачі через війну в Україні. Розі написала, що думає про українських матерів і сім'ї, які з немовлятами ховаються вночі в бомбосховищах. Також модель пожертувала кошти в Unicef Ukraine і закликає своїх фанів з усього світу робити те ж.



Розі Гантінгтон-Вайтлі підтримала Україну у війні з Росією / Фото з інстаграму моделі

Белла Хадід

Белла Хадід зробила фото у футболці в кольорах українського прапора та вчергове заявила, що пожертвує гроші українцям. Американка зазначила, що віддасть всі гроші, які заробила на Тижні моди у Парижі.

Ірина Шейк

Супермодель Ірина Шейк закликала долучитися до фінансової підтримки українцям, які постраждали від вторгнення російських військових.

Джіджі Хадід

Старша сестра Белли Хадід підтримала ініціативу сестри і пообіцяла допомогти українцям грошима. Вона зазначила, що перерахує на потреби українців свої гроші, які заробила на Тижні моди.

Мей Маск

73-річна модель Мей Маск з першого дня війни підтримує Україну. Мама відомого винахідника Ілона Маска у перші дні війни зазначила, що своєю відвагою ми надихаємо весь світ, а нашого президента Володимира Зеленського вона вважає безсумнівним лідером і героєм.

Впродовж всього місяця Мей Маск майже щодня демонструє образи від українських брендів, прославляючи наших дизайнерів на увесь світ.

Клаудія Шиффер

Німецька супермодель Клаудія Шиффер закликала у своєму інстаграмі підтримати українських біженців, які змушені тікати від війни в Україні.

"Моє серце розривається за незліченну кількість сімей і дітей, які змушені тікати з України. Я підтримую UNICEF і підтримую їхні зусилля на місцях — забезпечення сім’ям доступу до їжі та води, охорони здоров’я, житла та оцінки ситуації з біженцями в сусідніх країнах», - заявила модель.

Сінді Кроуфорд

56-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд також підтримала українців. Також вона закликає всіх небайдужих відгукнутися та допомогти коштами біженцям, які були вимушені залишити свої домівки.