За месяц войны в Украине, родные дома покинули несколько миллионов украинцев, ставших беженцами в разных странах. На глазах сотен семей горели дома, а жестокая война унесла самое ценное – жизнь мирных и ни в чем невинных людей.

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В этой несправедливой войне Украина поддерживает весь цивилизованный мир. Вспомнили про войну и известные модели, которые не только искренне сочувствуют всем людям, которым война сломала судьбы, но и помогли беженцам, которые ради безопасности переехали в другую страну.

Эльза Госк

В своем инстаграмме, за которым следят более 7 миллионов человек, из разных уголков мира, Эльза Госк опубликовала обращение президента Украины Владимира Зеленского и написала свои переживания по отношению к нашей стране.

"У меня разрывается сердце от того, как мировое руководство наблюдает за происходящим в Украине. Этого недостаточно, чтобы остановить войну. Что мир собирается делать??? Это страшное кино происходит на наших глазах. Россия не остановится на Украине, если они не победят... это угроза мировой демократии. Мое сердце со всеми вами, Украина, женщинами, детьми, бедными семьями, наиболее пострадавшими", - написала Эльза Госк.



Эльза Госк выразила обеспокоенность войной России против Украины / Фото с инстаграмма

Кендалл Дженнер

В первый день войны Кендалл Дженнер распространила карту нападения русских войск на наши земли и лаконично написала: "Молюсь за Украину". Манекенщица также опубликовала ряд инстаграм-сториз с фондами "Вернись живым" и "Голоса детей", созданный для психологической поддержки детей, пострадавших от войны.



Кендалл Дженнер отреагировала на нападение России на Украину / Фото с инстаграмма модели

Рози Гантингтон-Уайтли

В инстаграмм-профиле с почти 15-миллионной аудиторией супермодель написала, что в отчаянии из-за войны в Украине. Рози написала, что думает об украинских матерях и семьях, которые с младенцами прячутся ночью в бомбоубежищах. Также модель пожертвовала средства в Unicef ​​Ukraine и призывает своих фанов со всего мира делать то же самое.



Розе Гантингтон-Вайтли поддержала Украину в войне с Россией / Фото с инстаграмма модели

Белла Хадид

Белла Хадид сделала фото в футболке в цветах украинского флага и в очередной раз заявила, что пожертвует деньги украинцам. Американка отметила, что отдаст все деньги, заработанные на Неделе моды в Париже.

Ирина Шейк

Супермодель Ирина Шейк призвала приобщиться к финансовой поддержке украинцам, пострадавшим от вторжения российских военных.

Джиджи Хадид

Старшая сестра Беллы Хадид поддержала инициативу сестры и пообещала помочь украинцам деньгами. Она отметила, что перечислит на нужды украинцев свои деньги, заработанные на Неделе моды.

Мей Маск

73-летняя модель Мэй Маск с первого дня войны поддерживает Украину. Мама известного изобретателя Илона Маска в первые дни войны отметила, что своей отвагой мы воодушевляем весь мир, а нашего президента Владимира Зеленского она считает несомненным лидером и героем.

В течение всего месяца Мэй Маск почти каждый день демонстрирует образы от украинских брендов, прославляя наших дизайнеров на весь мир.

Клаудия Шиффер

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер призвала в своем инстаграмме поддержать украинских беженцев, вынужденных бежать от войны в Украине.

"Мое сердце разрывается за бесчисленное количество семей и детей, которые вынуждены бежать из Украины. Я поддерживаю UNICEF и поддерживаю их усилия на местах - обеспечение семьям доступа к пище и воде, здравоохранению, жилью и оценке ситуации с беженцами в соседних странах", – заявила модель.

Синди Кроуфорд