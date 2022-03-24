Месяц назад, 24 февраля, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Целый месяц наша несокрушимая страна не сдается и дает достойный отпор враждебным оккупантам. Нас поддерживают знаменитые звезды, дизайнеры создают вещи в цветах национального флага, а модные глянцы посвящают нашей стране обложки.

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За это время новые глянцевые обложки представили такие издания как Vogue, Elle, Marie Claire и Viva.

В первые дни войны многие мировые издания Vogue выразили свои соболезнования, опубликовав кадры людей из митингов с украинскими флагами. Немецкий и испанский Vogue опубликовали на своей странице издание Vogue 1945 года, знаменовавшее конец Второй мировой войны с голубым небом, без военных самолетов.

Впоследствии другие издания начали посвящать Украине обложки, выражая таким образом свое соболезнование и солидарность с украинским народом.

Французское модное издание Vogue не осталось в стороне от бурных событий в Украине и посвятило свой номер свободе.

Поддержать украинских коллег решила французская редакция Elle. На обложку они поместили девушку с голубовато-желтым флагом на плечах с повязкой и нарисованными на лице флагами Украины.

На фоне голубого неба редакция выделила надпись глянцу Elle желтым цветом. За плечами у девушки развевался большой сине-желтый флаг.

Темой мартовского португальского номера Vogue также стала Украина. На обложке глянца изображены несколько моделей в желтых образах, позируя на фоне голубого неба и черных гор с подсолнухами в руках. Все они символизируют не только усталость, но и стойкость.

Греческое издание Marie Claire представило в сети свой апрельский номер. На обложке глянца изображен журавль – любимая птица украинского народа, она является символом любви к родной земле.

Корейский глянец Elle тоже поддержал Украину. Он выпустил обложку с сине-желтой надписью. Моделью выступила звезда сериала "Игра в кальмара" Хо Эн Чон.



Звезда сериала "Игра в кальмара" позирует на обложке Elle Korea

Чешское издание Elle присоединилось к поддержке Украины. Они представили аудитории цифровую апрельскую обложку, на которой изобразили печальную и заплаканную украинку.