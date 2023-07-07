Инфлюэнсеры чаще всего носят шорты из льна, костюмной ткани, хлопка или трикотажа, пишет 24 Канал.

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С жакетом

Сочетайте шорты-бермуды с жакетом оверсайз. Чтобы создать кэжуальный look – надевайте трендовые кроссовки с высокими белыми носками.

С рубашкой

Джинсовые шорты и белая майка с рубашкой считаются стильным комбо на лето. Такой аутфит отлично сочетается с кроссовками, сандалиями или босоножками. Довершите образ черным поясом и минималистичной сумкой такого же цвета. Важно, чтобы аксессуары оставались в одной цветовой гамме.

С блузкой

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери одевает в этом сезоне горчичные шорты, сочетающиеся с белоснежной блузой. Свой аутфит она дополнила коричневыми сланцами на каблуке и сумкой в тон.

С жилетом

Сочетание жилета с шортами – хит лета 2023. Выберите жилет и шорты одного цвета и разбавляйте образ интересными босоножками на завязках.

В стиле Old Money

О популярности эстетики Old Money знает каждая модница, так что если вы хотите выглядеть как аристократка – одевайте белоснежную рубашку с костюмными шортами и довершайте look кожаной сумкой. Как летнюю альтернативу – выбирайте сумку-корзину из рафии.