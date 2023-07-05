Когда дизайнеры создали невероятные платья и юбки длины миди или маскулинные джинсы, в жаркие дни нам все еще хочется одеть что-то короткое и практичное, что позволит нашему телу дышать.
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В солнечные дни нам на помощь приходят короткие юбки и шорты. Последний элемент гардероба всегда свидетельствует о том, что лето именно такое, каким должно быть – солнечное и жаркое.
В шортах мы можем отправиться в парк, офис, на первое свидание или вечернюю прогулку. Сочетайте шорты с любимым верхом – майками, футболками и рубашками оверсайз.
Если в вашем гардеробе есть разнообразие шорт – от льняных, джинсовых, костюмных до велосипедок, остается только выбрать обувь, которая лучше к ним будет подходить.
Кроссовки
Удобные кроссовки стали идеальным дополнением к свободным шортам. Модницы этого сезона чаще всего выбирают брендовые кроссовки от New Balance, Salomon, Asics и Adidas.
Туфли на каблуках
Даже, несмотря на то, что летом мы любим комфортную обувь, иногда нам все равно хочется одеть красивые туфли. Надевайте этим летом костюм с жилеткой и шортами и сочетайте с яркой обувью, как это сделала Эмили Синдлев.
Сандалии
В этом сезоне очень популярны сандалии на завязках в черном и коричневом цвете. Сочетайте эту обувь с костюмными или джинсовыми шортами.
Стильный образ с шортами и сандалиями / Фото с Instagram
Вьетнамки
Каждое лето вьетнамки возвращаются в моду с новым размахом. Эта комфортная обувь идеально подходит для жарких дней. Выбирайте для себя классические вьетнамки в черном или белом цвете, или делайте ставку на цвет.
Шлепанцы
Летом такая легкая обувь – просто мастхев, без которой невозможно обойтись. Сланцы отлично подходит к шортам. С ними можно создать классические или расслабляющие образы.