У час, коли дизайнери створили неймовірні сукні та спідниці довжини міді чи маскулінні джинси, в спекотні дні нам все ще хочеться одягнути щось коротке та практичне, що дозволить нашому тілу дихати.

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У сонячні дні нам на допомогу приходять короткі спідниці та шорти. Останній елемент гардероба завжди свідчить про те, що літо саме таке, яким і має бути – сонячне та спекотне.

У шортах ми можемо відправитися в парк, офіс, на перше побачення чи на вечірню прогулянку. Поєднуйте шорти з улюбленим верхом – майками, футболками та сорочками оверсайз.

Якщо у вашому гардеробі є різноманіття шортів – від лляних, джинсових, костюмних до велосипедок, залишається лише обрати взуття, яке найкраще до них пасуватиме.

Кросівки

Зручні кросівки стали ідеальним доповненням до вільних шортів. Модниці цього сезону найчастіше обирають брендові кросівки від New Balance, Salomon, Asics та Adidas.

Туфлі на підборах

Навіть попри те, що влітку ми любимо комфортне взуття, інколи нам все одно хочеться одягнути красиві туфлі. Одягайте цього літа костюм з жилетом і шортами та поєднуйте з яскравим взуттям, як це зробила Емілі Сіндлев.

Сандалі

Цього сезону дуже популярними є сандалі на зав’язках в чорному та коричневому кольорі. Поєднуйте це взуття з костюмними чи джинсовими шортами.



Стильний образ з шортами і сандалями / Фото з Instagram

В’єтнамки

Кожного літа в’єтнамки повертаються в моду з новим розмахом. Це комфортне взуття ідеально підходить для спекотних днів. Обирайте для себе класичні в’єтнамки в чорному чи білому кольорі, або ж робіть ставку на колір.

Шльопанці

Влітку таке легке взуття – просто мастхев, без якого неможливо обійтися. Сланці чудово підходить до шортів. З ними ви можете створити класичні чи розслабляючі образи.