Інфлюенсери найчастіше носять шорти з льону, костюмної тканини, бавовни чи трикотажу, пише 24 Канал.

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З жакетом

Поєднуйте шорти-бермуди з жакетом оверсайз. Щоб створити кежуальний look – одягайте трендові кросівки з високими білими шкарпетками.

З сорочкою

Джинсові шорти та біла майка з сорочкою вважаються стильним комбо на літо. Такий аутфіт чудово поєдується з кросівками, сандалями чи босоніжками. Довершіть образ чорним поясом та мінімалістичною сумкою такого ж кольору. Важливо, аби аксесуари залишалися в одній кольоровій гамі.

З блузкою

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері одягає цього сезону гірчичні шорти, які поєднує з білосніжною блузою. Свій аутфіт вона доповнила коричневими сланцями на підборах та сумкою в тон.

З жилетом

Поєднання жилета з шортами – хіт літа 2023. Обирайте жилет і шорти одного кольору та розбавляйте образ цікавими босоніжками на зав’язках.

У стилі Old Money

Про популярність естетики Old Money знає кожна модниця, тож якщо ви хочете виглядати як аристократка – одягайте білосніжну сорочку з костюмними шортами та довершуйте look шкіряною сумкою. Як літню альтернативу – обирайте сумку-кошик з рафії.