Чтобы найти идеальные шорты на летнее время, которые будут подходить к вашему гардеробу, сначала обратите внимание на крой, а затем рассматривайте, какой оттенок лучше впишется в ваш стиль.

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В этом сезоне в тренде костюмные варианты, короткие или новый модный фасон – джорты. Правильно подобранные шорты могут стать одним из самых долговечных предметов

Джорты

В моду этим летом входят шорты до колен, которые называют джортами. Девушки совмещают их с жилетами, вольными футболками и рубашками оверсайз. Модель Гейли Бибер создала белый монохромный образ и объединила шорты с футболкой и рыболовными сандалями.



Модные шорты на лето / Фото с Vogue

Минишорты

Выбирайте для себя короткие шорты, но исключительно из костюмной ткани. Звезда стритстайла показала, как можно такие шорты стильно соединить с голубой рубашкой.



Модные шорты на лето / Фото с Vogue

Костюмные шорты

Такие шорты – лучшая летняя одежда для делового дресс-кода. Носите их в паре с блейзером или жилетом.



Модные шорты на лето / Фото с Vogue

Pajamacore

Вдохновляясь трендом pajamacore, носите шорты свободного кроя с рубашкой из той же ткани. Выбирайте легкие и натуральные ткани из хлопка, льна или шелка, которые обеспечат вам комфорт.



Модные шорты на лето / Фото с Vogue