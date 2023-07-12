Многие знаменитости обожают рубашки, пишет 24 Канал. Они находятся в гардеробе Виктории Бекхэм, Рози Гантингтон-Уайтли, Беллы Хадид и Гейли Бибер. Судя по летним трендам, в этом сезоне нам без рубашки в белом и голубом цвете не обойтись.

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Идеальным выбором станет сорочка оверсайз из натуральной ткани. Ее вы сможете носить в паре с низом как самостоятельную единицу или же одевать под майки и футболки.

Если вы хотите носить рубашку в повседневной жизни, рекомендуем вам рассмотреть самые распространенные комбинации, которые точно вам понравятся.

Рубашка + шорты

Белые шорты идеально сочетаются с кремовыми шортами. Эта стилизация идеально подойдет для рабочих будней. Сочетайте с сандалями или балетками.

Рубашка + штаны

Такое классическое сочетание подойдет для любого события. Не забудьте завершить образ поясом и красивой обувью.

Рубашка + юбка

Юбки этого сезона очень популярны, и попробуйте скомбинировать рубашкой с шелковой юбкой меди, костюмной макси или короткой джинсовой.

Рубашка + джинсы

Базовые голубые джинсы, белая майка и голубая рубашка сверху – отличная стилизация для любых неформальных выходов. Такой образ вы можете довершать от винтажных кроссовок до стильных босоножек на каблуке.